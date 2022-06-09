РФ відвела частину військ від Мелітополя

Очільник Запоріжжя назвав причину відходу окупантів

Деякі структури окупаційних військ РФ відійшли від Мелітополя на Херсонський напрямок. Однак на їхнє місце Росія перекинула «ДНРівців». Представники так званої «ДНР» виконують ті ж завдання, що і російські військові – тероризують мирних мешканців області. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Питання не в бойових підрозділах, які накопичуються по напрямках. В низці громад наприкінці минулого тижня відвели ті структури окупанта, які забезпечували контроль і тероризували населення. Їх зняли з блокпостів та відправили по Херсонському напряму. Наразі у деяких громадах, де відбувся такий «відхід», зайшли нові, тобто була здійснена проста ротація», – пояснили в обласній військовій адміністрації.

Олександр Старух зауважив, що на східних територіях Запорізької області продовжуються запеклі бої, водночас продовжується і укріплення рубежів області. Наразі до цієї роботи долучаються усі регіони. Така кооперація зусиль допомагає Збройним Силам давати гідну відсіч окупанту та боронити території.

«Запоріжжя воює, працює, укріплюється з березня. Наразі робота триває. Її вивели на новий рівень, зараз допомагає уся держава. Всі захищають свої міста на підступах до Запоріжжя», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, м’ясокомбінат у Мелітополі забитий трупами рашистів – розвідка.

Раніше представники окупаційної адміністрації Мелітополя заявили, що у місті почали підготовку до так званого «референдуму» про приєднання до Російської Федерації. Водночас офіційно в Кремлі наріз нічого не кажуть про можливість таких «референдумів» на півдні України.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополь Запорізької області доставили застарілі радянські танки Т-62, які зняли з консервації.

Додамо, що від початку війни на окупованих територіях Запорізької області російськими загарбниками було викрадено понад 300 людей.

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