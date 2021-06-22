Військові навчання Sea Breeze: у 2021 рекордна кількість країн-учасниць

Цьогоріч про свою участь в Sea Breeze-2021 офіційно оголосив шостий флот ВМС США

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021, які розпочнуться наступного тижня в чорноморському регіоні, візьмуть участь п'ять тисяч військових з 32 країн. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

«Цьогорічні навчання Сі Бріз мають найбільшу кількість країн-учасниць в історії навчань: 32 країни з 6 континенті, 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу», – розповіли у посольстві.

Представники посольства наголосили, що навчання Sea Breeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир у регіоні. Цьогоріч про свою участь в Sea Breeze-2021 офіційно оголосив шостий флот ВМС США.

Як раніше повідомляв «Главком», державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.

Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.

«Сі Бриз» – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Раніше стало відомо, що через пандемію коронавірусу ювілейні 20-ті українсько-американські навчання «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.

Також депутати Верховної ради схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну.

Крім того, корабель Чорноморського флоту РФ «заблукав» поблизу місця проведення Sea Breeze.



















