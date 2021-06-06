В Балтійському морі почалися навчання НАТО

У маневрах Baltops беруть участь чотири тисячі вояків

В регіоні Балтійського моря сьогодні, 6 червня, почалися великі військові навчання НАТО і США у яких беруть участь близько чотирьох тисяч військових з 18 країн, 40 військових кораблів, 60 літаків. Крім 16 країн НАТО, у них задіяні підрозділи зі Швеції й Фінляндії, – повідомляє DW.

«У цьому році ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу здатності до співпраці», – заявив командувач маневрами, американський віце-адмірал Джин Блек.

Зазначено, що маневри почалися біля берегів Данії, згодом навчання буде переноситися далі на схід. Підкреслюється, що вперше в програму внесли відпрацювання оборонних тактик проти кібератак.

Крім того, біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію.

Навчання триватимуть до 18 червня. Вони регулярно проходять у балтійському регіоні з 1972 року.

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