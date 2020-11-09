На Сумщині поліція викрила незаконну вирубку лісу

На підставі цього документа наприкінці 2019 року було зрубано 325 дерев на землях лісового фонду

Такі дії завдали шкоди державі на 926 тисяч гривень

У Сумській області Служба безпеки України викрила чиновника одного з агролісгоспів у зловживанні службовим становищем та підробленні документів на вирубку лісу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, інженер з лісокористування, знаючи, що на певній території підприємства санітарна вибіркова рубка вже проведена, незаконно оформила новий лісорубний квиток, в який внесла неправдиві відомості. На підставі цього документа наприкінці 2019 року було зрубано 325 дерев на землях лісового фонду.

Правоохоронці повідомили чиновнику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у межах якого посадовцям повідомлено про підозру.

Крім того, на Волині незаконно вирубали ліс на 17 млн гривень.