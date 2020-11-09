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    Події в Україні

    На Сумщині поліція викрила незаконну вирубку лісу

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    На підставі цього документа наприкінці 2019 року було зрубано 325 дерев на землях лісового фонду - На Сумщині поліція викрила незаконну вирубку лісу
    На підставі цього документа наприкінці 2019 року було зрубано 325 дерев на землях лісового фонду

    Такі дії завдали шкоди державі на 926 тисяч гривень

    У Сумській області Служба безпеки України викрила чиновника одного з агролісгоспів у зловживанні службовим становищем та підробленні документів на вирубку лісу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

    Як повідомляється, інженер з лісокористування, знаючи, що на певній території підприємства санітарна вибіркова рубка вже проведена, незаконно оформила новий лісорубний квиток, в який внесла неправдиві відомості. На підставі цього документа наприкінці 2019 року було зрубано 325 дерев на землях лісового фонду.

    Правоохоронці повідомили чиновнику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у межах якого посадовцям повідомлено про підозру.

    Крім того, на Волині незаконно вирубали ліс на 17 млн гривень.

    СБУ поліція ліс перевезення
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