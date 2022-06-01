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    На Львівщині пролунали вибухи

    Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста<br /><br /> - На Львівщині пролунали вибухи
    Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста

    фото з відкритих джерел

    Вибухи пролунали у Стрийському районі

    Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив інформацію про вибухи на Львівщині сьогодні, 2 червня. Про це Козицький написав у своєму Telegram-каналі.

    «На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше», – написав Козицький.

    За неофіційними даними, в області пролунало щонайменше чотири вибухи.

    Щодо масштабів руйнувань поки що також нічого не відомо.

    Нагадуємо, не можна фотографувати чи знімати на відео «прильоти», якщо такі є. не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

    До відбою тривоги залишати укриття не варто.

    Нагадаємо, вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.

    Також на Сумщині пролунало кілька вибухів.

    А ще ворог завдав удару по місту Новий Буг.

    Крім того, у Херсоні та області пролунали вибухи.

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    Теги: росія окупанти Львівщина війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    На Львівщині пролунали вибухи