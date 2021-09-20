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    На Донеччині стався землетрус

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    Востаннє підземні поштовхи на Донеччині були зафіксовані в серпні минулого року - На Донеччині стався землетрус
    Востаннє підземні поштовхи на Донеччині були зафіксовані в серпні минулого року
    фото: pixabay.com

    Епіцентр землетрусу знаходився в Добропільському районі

    У Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи були зафіксовані о 5:21. Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.

    «Епіцентр землетрусу містився в Добропільському районі Донецької області, 12 км на північний захід від міста Добропілля», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що останній землетрус у регіоні було зареєстровано 7 серпня 2020 року з магнітудою 2,9.

    Нагадаємо, 9 вересня у Карпатах стався землетрус. Підземний поштовх був магнітудою 2,5 бала.

    На початку червня в Україні сталися два землетруси. Спочатку землетрус у Карпатах зафіксували 4 червня. Його виявили поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області. Потім 8 червня в селі Пасічна Надвірнянського району також стався землетрус. Його магнітуда дорівнювала близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

    Варто додати, що українські науковці ще в 2019 році говорили, що в Україні може відбутися досить потужний землетрус. Сейсмічна активність на Закарпатті трапляється, як правило, раз в 100-120 років. Останні поштовхи були зафіксовані в 1908 році.

    У разі початку сейсмічної активності населенню потрібно відразу ж сховатися в дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніше цегляних. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні. Спускатися не варто: сходи в будь-який момент можуть обвалитися.

    У приміщенні варто стояти подалі від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також потрібно уникати великих меблів або техніки, що може впасти на людей.

    Теги: Донеччина надзвичайні ситуації землетрус
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    На Донеччині стався землетрус