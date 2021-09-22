У Тернополі провели на пенсію собаку-рятувальника (фото)

Лабрадора відправили на заслужений відпочинок

У Тернополі урочисто провели на пенсію лабрадора-ретривера на прізвисько Бім. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Бім брав участь у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах. Деякий час працював в зоні АТО зі своїм провідником.

«Більшу частину свого життя Бім служив Батьківщині, а тепер ми урочисто дякуємо нашому другові за службу і проводжаємо на заслужений відпочинок», – йдеться у повідомленні.

Пес має міжнародний сертифікат рятувально-пошукового собаки.

«Він здатен був відшукати потерпілого в найекстремальніших умовах, міг знайти потерпілого у руїнах на чотириметровій глибині та відчути людину, котра знаходиться від нього на висоті до двох метрів! Свій професіоналізм лабрадор підтвердив, коли став наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті, де у темряві віднайшов потерпілого швидше, ніж інші собаки – лише за чотири хвилини!», – йдеться у повідомленні.

«Бім, твоя місія виконана з честю», – сказав начальник Головного управління Віктор Маслей на церемонії.

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