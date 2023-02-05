На тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги

Свої дії росіяни виправдовують тим, що вони вилучають «нацистську літературу»

Книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначають у Центрі, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Так, у Ровеньках Луганської області зафіксовано випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

«Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають «нацистську літературу», але в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги», – уточнює ЦНС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією Центру, раніше так зване «міністерство освіти та науки ЛНР», які є представниками «окупаційної влади» в Луганській області, направило керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з рекомендацією вилучити з фондів шкільних бібліотек книги з переліку, в якому налічувалось 365 позицій.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі зі вцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги під приводом «на зберігання». Відомо, що окупанти відсортували українські книжки до завантаження в окремий автобус, який, зі слів джерел, поїхав у Донецьк.