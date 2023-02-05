Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги
Свої дії росіяни виправдовують тим, що вони вилучають «нацистську літературу»
Фото: Мелінда Сіммонс/Twitter

Книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначають у Центрі, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Так, у Ровеньках Луганської області зафіксовано випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

«Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають «нацистську літературу», але в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги», – уточнює ЦНС.

За інформацією Центру, раніше так зване «міністерство освіти та науки ЛНР», які є представниками «окупаційної влади» в Луганській області, направило керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з рекомендацією вилучити з фондів шкільних бібліотек книги з переліку, в якому налічувалось 365 позицій.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі зі вцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги під приводом «на зберігання». Відомо, що окупанти відсортували українські книжки до завантаження в окремий автобус, який, зі слів джерел, поїхав у Донецьк.

Читайте також: Від спалення книг до пограбування музеїв: окупанти цілеспрямовано нищать українську культуру
Теги: війна росіяни Донецьк пограбування книги окупанти автобус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У бібліотеках «ЛНР» вилучатимуть українські книги
У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор. Яких видань бояться терористи
23 сiчня, 10:15
Росіяни продовжують ракетні обстріли
Обстріл Харкова: окупанти зруйнували ще один виш
Сьогодні, 10:08
Улюблене місце відпочинку окупантів зруйновано
У Новій Каховці горів яхт-клуб, у якому любили відпочивати окупанти
Сьогодні, 14:17

Події в Україні

Резніков прокоментував свою ймовірну відставку
Резніков прокоментував свою ймовірну відставку
У Львові нетверезий водій маршрутки катав містом свою дружину
У Львові нетверезий водій маршрутки катав містом свою дружину
На тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги
На тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги
Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії
Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії
Загроза нового наступу: ЗСУ розповіли, куди росіяни стягують сили
Загроза нового наступу: ЗСУ розповіли, куди росіяни стягують сили
Росія збудувала базу на півночі Криму: супутникові знімки
Росія збудувала базу на півночі Криму: супутникові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8549
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
8467
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)
7655
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
6959
Резніков скликає пресконференцію. Оголосить про відставку?

Новини

Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Сьогодні, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту