Від спалення книг до пограбування музеїв: окупанти цілеспрямовано нищать українську культуру

У листопаду в ЮНЕСКО вже заявили про завдання шкоди 213 об’єктам культури України

Не тільки вбивством людей, руйнуваннями та грабунками займаються окупанти на території України. Вони прийшли з метою винищити культурний код української нації. Вони знають, що навіть римляни не змогли встояти перед сильною грецькою культурою, тож хочуть викорінити все українське. Про це повідомив журналіст-оглядач Денис Стаджи, пише «Фокус».

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Звісно, що російським солдатам не вистачає розумових здібностей на те, щоб цілеспрямовано нищити українську культуру. Однак їхні ідеологи – розумні та злі люди. Вони розуміють, що сильна культура «їсть на сніданок» скільки завгодно сильну військову машину. Тож з перших днів агресії вони зайнялися руйнуванням та пошкодженням пам’яток культури. Наразі масштаби втрат ще належить скласти.

Ще в липні 2022 року довелося провести засідання Ради Безпеки ООН на тему «Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України. Тоді була зазначене число 423 як кількість культурних злочинів. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко додав, що Росія знищує культурну спадщину, мову, літературу та розкрадає музеї. Однак їм не вдасться стерти все українське.

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Тоді було озвучено, що за чотири місяці повномасштабного вторгнення були зруйновані або зазнали пошкоджень 128 об'єктів нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам'яток; 147 культових споруд; 136 належать християнським громадам, 4 – ісламській, 6 – єврейським громадам; 46 меморіальних пам'яток на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку ХХІ ст., 33 музеї та заповідники, 59 культурних центрів, театрів та кінотеатрів, 40 бібліотек. Усі ці об’єкти знаходяться аж в 15 регіонах України. Найбільше постраждали Харківська, Донецька, Київська, Чернігівська та Луганська області.

Таке місто як Маріуполь втратило, зокрема, палац культури «Молодіжний», розташований в історичній будівлі 19 століття, а також драматичний театр. В обох спорудах ховалися від обстрілів мирні мешканці міста.

Ще однією масштабною темою є Херсон, в якому після звільнення виявили значні пограбування культурних об’єктів. Серед значних злочинів – Краєзнавчий та Художній музеї. Там не залишилося майже ніяких експонатів, які присвячені історії кіммерійців, скіфів і сарматів.

У листопаду в ЮНЕСКО вже заявили про завдання шкоди 213 об’єктам культури України. Серед них 92 релігійних будинків, 16 музеїв, 77 історичних та художніх будинків.

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«Наш висновок – все погано, і далі може стати ще гіршим… Культурна спадщина дуже часто стає «супутньою шкодою» під час воєн, але іноді є мішенню для нападу, оскільки в ній полягає суть самобутності країн». – сказала на брифінгу в Женеві 26 жовтня директор ЮНЕСКО з культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.