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Обстріл Харкова: окупанти зруйнували ще один виш

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обстріл Харкова: окупанти зруйнували ще один виш
Росіяни продовжують ракетні обстріли
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Друга ракета влучила у будівлю вищого навчального закладу

В результаті ракетного удару по центру Харкова серйозних руйнувань зазнала будівля вищого навчального закладу. Про це повідомив речник Головного управління ДСНС України у Харківскій області Євген Василенко, передає Суспільне.

«Друга ракета влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу. Пошкодила будівельні конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Виникла пожежа. Площа пожежі склала 50 кв.м», – сказав Василенко.

Нагадаємо, після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова в неділю, 5 лютого, виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених.

«Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці», — повідомив посадовець.

Дані про постраждалих уточнюються.

На місці працюють екстрені служби.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано «приліт» у житлову споруду. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

Теги: ракета жінка окупанти пожежа

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