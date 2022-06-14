Окупанти вивезли всі книги зі вцілілої бібліотеки в Маріуполі (фото)

Автобус з українськими книжками поїхав до Донецька

У Маріуполі зі вцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги під приводом «на зберігання». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, «державні волонтери» вивезли і україномовні, і англомовні, і російськомовні книги.

«Мабуть само по собі «бібліотека» вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта», – зазначив радник мера Маріуполя.

Відомо, що окупанти відсортували українські книжки до завантаження в окремий автобус, який, зі слів джерел, поїхав у Донецьк.

Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.