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    Події в Україні

    Окупанти вивезли всі книги зі вцілілої бібліотеки в Маріуполі (фото)

    &laquo;Державні волонтери&raquo; окупаційної влади винесли з бібліотеки книги - Окупанти вивезли всі книги зі вцілілої бібліотеки в Маріуполі (фото)
    «Державні волонтери» окупаційної влади винесли з бібліотеки книги
    фото: Петро Андрющенко/Telegram

    Автобус з українськими книжками поїхав до Донецька

    У Маріуполі зі вцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги під приводом «на зберігання». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    За його даними, «державні волонтери» вивезли і україномовні, і англомовні, і російськомовні книги.

    «Мабуть само по собі «бібліотека» вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта», – зазначив радник мера Маріуполя.

    Відомо, що окупанти відсортували українські книжки до завантаження в окремий автобус, який, зі слів джерел, поїхав у Донецьк.

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    Окупанти вивезли всі книги зі вцілілої бібліотеки в Маріуполі (фото)
    Окупанти вивезли всі книги зі вцілілої бібліотеки в Маріуполі (фото)
    фото: Петро Андрющенко/Telegram

    Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

    Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вивезли всі книги зі вцілілої бібліотеки в Маріуполі (фото)