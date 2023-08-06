На узбережжі Одещини обвалився схил: загинула дитина
Десятирічного хлопчика засипало піском
На узбережжі в селі Фонтанка Одеської області сьогодні вранці обвалився схил. Унаслідок цього загинув десятирічний хлопчик. Про це повідомила поліція Одеської області.
«Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину», – йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, хлопчик загинув до приїзду «швидкої» та рятувальників.
На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Триває розбір пород зсуву, щоб переконатися, що під ним більше немає людей. Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, 28 липня в Одесі у Будинку профспілок вибухнула граната, унаслідок чого загинула людина.
Раніше, 25 липня, у центрі Одеси на вулиці Базарній сталася стрілянина.
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