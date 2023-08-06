На узбережжі Одещини обвалився схил: загинула дитина

Десятирічного хлопчика засипало піском

На узбережжі в селі Фонтанка Одеської області сьогодні вранці обвалився схил. Унаслідок цього загинув десятирічний хлопчик. Про це повідомила поліція Одеської області.

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«Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, хлопчик загинув до приїзду «швидкої» та рятувальників.

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На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Триває розбір пород зсуву, щоб переконатися, що під ним більше немає людей. Встановлюються всі обставини події.

На узбережжі Одещині обвалився схил фото: поліція Одеської області

Нагадаємо, 28 липня в Одесі у Будинку профспілок вибухнула граната, унаслідок чого загинула людина.

Раніше, 25 липня, у центрі Одеси на вулиці Базарній сталася стрілянина.