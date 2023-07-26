Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл українського порту «Рені»: ушкоджень зазнало судно Румунії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріл українського порту «Рені»: ушкоджень зазнало судно Румунії
Кораблі річкової флотилії Румунії на Дунаї
фото: Ionut Felea / Військово-морські сили Румунії

Корабель зазнав незначних пошкоджень і продовжив свій рейс

Під час удару РФ по українському дунайському порту «Рені» в Одеській області, що відбувся 24 липня, зазнало ушкоджень румунське судно. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії, передає HotNews.ro.

Генеральне консульство Румунії в Одесі провело розслідування інциденту. За попередніми даними, судно країни зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс.

У МЗС також додали, що в результаті атак українських портів на Дунаї жоден румунський громадянин не постраждав.

Нагадаємо, російські війська 24 липня під час атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені».

Крім того, в ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу міста загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Окупанти застосували по Одесі приблизно 20 ракет різних типів, у тому числі й балістичних.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

Теги: Румунія обстріл Одещина корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО відбили атаку дронів над Миколаївщиною: деталі
Сили ППО відбили атаку дронів над Миколаївщиною: деталі
14 липня, 08:13
Пєсков назвав обстріл Одеси атакою відплати за Кримський міст
Обстріл Одеси: Кремль цинічно прокоментував атаку
18 липня, 15:11
Блінкен вважає, що відновити поставки зерна з України буде надзвичайно складно
Експорт українського зерна: Блінкен провів розмову з Румунією
Вчора, 06:20

Події в Україні

Обстріл українського порту «Рені»: ушкоджень зазнало судно Румунії
Обстріл українського порту «Рені»: ушкоджень зазнало судно Румунії
Окупанти вдарили по Авдіївці: є загиблий і поранена
Окупанти вдарили по Авдіївці: є загиблий і поранена
Обстріл Костянтинівки: кількість жертв зросла до трьох
Обстріл Костянтинівки: кількість жертв зросла до трьох
Росія погрожує вчителям на окупованих територіях депортацією
Росія погрожує вчителям на окупованих територіях депортацією
Росія обстріляла окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ
Росія обстріляла окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ
На Дніпропетровщині через російські обстріли загорілися пшеничні поля
На Дніпропетровщині через російські обстріли загорілися пшеничні поля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
133K
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
81K
Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото
27K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
23K
У новий сезон – з новим прем’єром. Топ-5 кандидатів
16K
Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі

Новини

Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Вчора, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
24 липня, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
24 липня, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
24 липня, 10:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту