Обстріл українського порту «Рені»: ушкоджень зазнало судно Румунії

Корабель зазнав незначних пошкоджень і продовжив свій рейс

Під час удару РФ по українському дунайському порту «Рені» в Одеській області, що відбувся 24 липня, зазнало ушкоджень румунське судно. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії, передає HotNews.ro.

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Генеральне консульство Румунії в Одесі провело розслідування інциденту. За попередніми даними, судно країни зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс.

У МЗС також додали, що в результаті атак українських портів на Дунаї жоден румунський громадянин не постраждав.

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Нагадаємо, російські війська 24 липня під час атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені».

Крім того, в ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу міста загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Окупанти застосували по Одесі приблизно 20 ракет різних типів, у тому числі й балістичних.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.