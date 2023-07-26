Обстріл українського порту «Рені»: ушкоджень зазнало судно Румунії
Корабель зазнав незначних пошкоджень і продовжив свій рейс
Під час удару РФ по українському дунайському порту «Рені» в Одеській області, що відбувся 24 липня, зазнало ушкоджень румунське судно. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії, передає HotNews.ro.
Генеральне консульство Румунії в Одесі провело розслідування інциденту. За попередніми даними, судно країни зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс.
У МЗС також додали, що в результаті атак українських портів на Дунаї жоден румунський громадянин не постраждав.
Нагадаємо, російські війська 24 липня під час атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені».
Крім того, в ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу міста загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Окупанти застосували по Одесі приблизно 20 ракет різних типів, у тому числі й балістичних.
Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
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