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У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото)
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції
фото: пресслужба поліції

За попередньою інформацією, через необережне поводження вибухнула граната

Сьогодні, 28 липня, в Одесі стався вибух у Будинку профспілок, загинула людина. Про це пресслужба поліції в Одеської області.

За попередньою інформацією, через необережне поводження у Будинку профспілок вибухнула граната. Поліція зазначає, що внаслідок вибуху загинула одна особа.

У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото) фото 1

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби управління поліції в Одеській області.

У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото) фото 2

Правоохоронці обіцяють згодом надати більш детальну інформацію про обставини смертельного інциденту.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси на вулиці Базарній 25 липня сталася стрілянина. 

Теги: вибух Одеса граната поліція

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