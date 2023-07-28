У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото)
За попередньою інформацією, через необережне поводження вибухнула граната
Сьогодні, 28 липня, в Одесі стався вибух у Будинку профспілок, загинула людина. Про це пресслужба поліції в Одеської області.
За попередньою інформацією, через необережне поводження у Будинку профспілок вибухнула граната. Поліція зазначає, що внаслідок вибуху загинула одна особа.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби управління поліції в Одеській області.
Правоохоронці обіцяють згодом надати більш детальну інформацію про обставини смертельного інциденту.
Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси на вулиці Базарній 25 липня сталася стрілянина.
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