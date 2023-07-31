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Порошенко продемонстрував, як правильно обирати кавуни (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Порошенко продемонстрував, як правильно обирати кавуни (фото)
Петро Порошенко обрав із десяток кавунів
фото: Петро Порошенко/Facebook

Петро Порошенко розхвалив кавуни з Одещини

Експрезидент України Петро Порошенко, повертаючись із Одещини, куди він з командою привіз техніку воїнам-зенітникам, купив кавуни. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко продемонстрував, як слід обирати кавуни. «Обирати кавуни – справа відповідальна», – зазначив він.

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фото: Петро Порошенко/Facebook

Порошенко розхвалив кавуни з Одещини: «Всі думають, найкращі – це херсонські, але ви просто не куштували кавуни Одещини. В Болграді, коли я навчався в школі, батько, іноді, приносив додому велетенського кавуна, якого ми разом їли за сімейним столом. Вони навіть зараз нагадують смак дому…».

Разом з командою Порошенко обрав із десяток кавунів. «Бо як не купити, якщо в Києві такі вдвічі дорожчі», – додав він.

Нагадаємо, Порошенко привіз новий повнопривідний пікап у підрозділи ППО, які прикривають повітряний простір над Одесою.

Раніше Порошенко у Києві скуштував перший кавун з Херсонщини завдяки херсонській активістці ГО «Справа Громад» Оксані Погомій.

Теги: Петро Порошенко Херсонщина Одещина

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