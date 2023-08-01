До берегів Стамбула приплило 30 мін та гарматних ядер (фото)

Пляж на якому знайшли вибухові речовини закритий, а на території і досі працює поліція, охорона та водолази

Цими вихідними на пляж на Чорноморському узбережжі неподалік Стамбула виплили відразу декілька десятків морських мін та інших боєприпасів, які не здетонували. Інцидент стався на громадському пляжі Софулар у курортному районі Шіле, пише видання Hurriyet.

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Чоловік, який зайшов у море купатися, побачив у морі неподалік берега боєприпаси. Він відразу викликав наряд поліції. До місця події прибули декілька екіпажів полиції, а також пожежники.

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Усіх людей з пляжу та прилеглих будинків було евакуйовано. Після евакуації поліція заборонила вхід на територію пляжу Софулар, а на місце події приїхала група морського спецназу (SAS).

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Члени групи, які прибули на місце події, відзначили місце знаходження боєприпасів та дістали їх, а також обстежили усю територію дна навколо на випадок нових мін. Близько 30 боєприпасів будуть контрольовано підірвані сьогодні та завтра.

Морський спецназ знайшов міни у 10 метрах від берега на глибині 1-1,5 метрів. «Тридцятого липня о 10:00 за місцевим часом під час занурення водолазів було виявлено не менше 28 боєприпасів, з них вісім доставлено на берег для подальшого знищення», – йдеться у заяві влади провінції Стамбул.

Також серед боєприпасів були знайдені гарматні ядра. Вже 2 серпня вони будуть знищені. Влада каже, що ці боєприпаси у Шіле принесли великі морські хвилі, проте чи це боєприпаси з України, які використовували росіяни, чи більш давні – ніяких коментарів немає.

Наразі водолази продовжують обстежувати морське дно біля пляжу. Доступ на пляж Софулар місцева влада закрила. Всі інші пляжі у районі Шіле, крім Софулар, відкриті для відпочивальників, там жодних проблем немає.

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Нагадаємо, на пляжі в Одеській області здетонувала російська морська міна. Зазначається, що міну прибило до берега в районі однієї з баз відпочинку в Сичавці. Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочивальників.

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