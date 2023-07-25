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В Одесі сталася стрілянина: є поранені (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Одесі сталася стрілянина: є поранені (відео)
Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена»
фото з відкритих джерел

Невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю «БМВ»

У центрі Одеси на вулиці Базарній 25 липня сталася стрілянина. Цю інформацію підтвердили у поліції Одещини.

Про інцидент повідомив один з очевидців близько 11:00. За даними правоохоронців, ніхто не отримав поранень.

Зараз на місці події працюють поліцейські. В дію введено операцію «Сирена». Поліція встановила, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю «БМВ», а потім на двох автівках почали його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Поліція встановила, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю «БМВ»
Поліція встановила, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю «БМВ»
фото з соцмереж

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, за півтора року повномасштабної війни компанії з орбіти народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова, якому 24 липня повідомили про підозру у держзраді, продали державним стратегічним підприємством України продукції на загальну суму понад 120 мільйонів гривень. Серед них – «Укрзалізниця», «Енергоатом», бронетанкові заводи.

До слова, відомий український актор на народний артист України Остап Ступка, який навесні напідпитку виїхав на зустрічну смугу та врізався у припарковане авто з іншим водієм, приступив до роботи над новими виставами у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Теги: поліція машини стрілянина Одеса

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