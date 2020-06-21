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    Події в Україні

    На Волині чоловік у магазині відмовився вдягати захисну маску і побив відвідувача

    • Розсилка
    На Волині чоловік у магазині відмовився вдягати захисну маску і побив відвідувача

    Свою вину нападник визнав повністю

    У Ковелі чоловік у мінімаркеті накинувся з кулаками на іншого відвідувача. Конфлікт стався через відмову вдягати захисну маску.

    Подія сталася ще 20 квітня, але відомо про неї стало з ухвали місцевого суду, пишуть «Волинські новини».

    Чоловік відмовився вдягати захисну маску на прохання продавчині, натомість почав її ображати нецензурними словами.

    Порушнику зробив зауваження інший відвідувач закладу. Тоді чоловік накинувся з кулаками на того, хто зробив йому зауваження.

    Він наносив удари по голові, потім вийшов з магазину, повернувся і знову почав бити потерпілого. Від побоїв той впав на підлогу. І після того, як чоловіки вийшли з маркету, агресор продовжував бити відвідувача.

    У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень. 

    Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.

    Як повідомляв «Главком», Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого священника УПЦ Московського патріархату у порушенні правил карантину і призначив максимальний штраф 34 тис. грн.

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