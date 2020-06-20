На Луганщині від вибуху загинули дві людини



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На Луганщині від вибуху загинули дві людини Фото: Нацполіція

Чоловік під час сварки з дружиною привів в дію невідомий вибуховий пристрій

Сьогодні, 20 червня, у Станиці Луганській стався вибух невстановленого пристрою, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

За даними правоохоронців, вибух стався у житловому будинку по вулиці Миколи Гоголя.

Від отриманих травм загинули власники будинку — чоловік та жінка, 1962 та 1968 років народження відповідно.

Попередньо встановлено, що чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з дружиною, привів в дію невідомий вибуховий пристрій (ймовірно граната Ф-1).

Зараз поліція з'ясовує всі обставини події, відомості про яку вже занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На місці події тривають першочергові слідчі дії.