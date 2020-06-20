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    Події в Україні

    На Луганщині від вибуху загинули дві людини

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    На Луганщині від вибуху загинули дві людини - На Луганщині від вибуху загинули дві людини
    На Луганщині від вибуху загинули дві людини
    Фото: Нацполіція

    Чоловік під час сварки з дружиною привів в дію невідомий вибуховий пристрій

    Сьогодні, 20 червня, у Станиці Луганській стався вибух невстановленого пристрою, внаслідок чого загинули дві людини.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

    За даними правоохоронців, вибух стався у житловому будинку по вулиці Миколи Гоголя.

    Від отриманих травм загинули власники будинку — чоловік та жінка, 1962 та 1968 років народження відповідно.

    Попередньо встановлено, що чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з дружиною, привів в дію невідомий вибуховий пристрій (ймовірно граната Ф-1).

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    На Луганщині від вибуху загинули дві людини
    На Луганщині від вибуху загинули дві людини
    На Луганщині від вибуху загинули дві людини
    На Луганщині від вибуху загинули дві людини
    На Луганщині від вибуху загинули дві людини
    На Луганщині від вибуху загинули дві людини
    Фото: Нацполіція

    Зараз поліція з'ясовує всі обставини події, відомості про яку вже занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    На місці події тривають першочергові слідчі дії.

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