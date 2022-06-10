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    Події в Україні

    На Заході порахували втрати РФ на війні: суттєво відрізняються від даних Генштабу

    Наразі важко назвати більш точну цифру, обидві сторони стикаються зі значними жертвами - На Заході порахували втрати РФ на війні: суттєво відрізняються від даних Генштабу
    Наразі важко назвати більш точну цифру, обидві сторони стикаються зі значними жертвами
    фото: Генштаб ЗСУ

    Захід вважає, що загинуло до 20 тис. російських військових – The Guardian

    Згідно із західними оцінками, Росія в ході війни проти України втратила від 15 до 20 тис. військовослужбовців загиблими. Про це повідомляє The Guardian.

    «Що стосується російських загиблих, то наша цифра становить від 15 до 20 тис. загиблих. Це зміна в порівнянні з нашою попередньою цифрою, про яку ми говорили раніше, що перевищує 15 тис. осіб», – цитує видання одного із західних чиновників на умовах анонімності.

    За його словами, наразі важко назвати більш точну цифру, проте обидві сторони стикаються зі значними жертвами.

    «Але українці воюють за свою батьківщину, і в основному займають добре укріплені оборонні позиції, тому в цьому відношенні у них є перевага перед росіянами», – додав він.

    Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, безповоротні російські втрати становлять приблизно 31 тис. 700 осіб.

    Українська влада не розкриває число загиблих у війні з Росією, такі цифри є військовою таємницею.

    З цієї ж причини офіційна Москва ще в березні припинила підтверджувати втрати.

    Нагадаємо, став відомий «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі.

    Також на східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів.

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    Теги: росія окупанти війна українці Україна влада окупація #stoprussia
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    На Заході порахували втрати РФ на війні: суттєво відрізняються від даних Генштабу