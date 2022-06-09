Литва завдала черговий удар по економіці Білорусі

Із 1 лютого уряд Литви на тлі санкцій США розірвав договір із «Білоруськалієм» на транзит хлоркалію через порт Клайпеди

Литовський суд відхилив апеляцію «Білоруськалію» на припинення транзиту добрив

Вищий адміністративний суд Литви відхилив апеляційну скаргу «Білоруськалію» на припинення транзиту білоруських добрив, повідомляє пресслужба суду.

«Постанова уряду Литовської Республіки та висновок Національної координаційної комісії з охорони об'єктів, важливих для безпеки, згідно з якими угода між відкритим акціонерним товариством «Литовська залізниця») та білоруським підприємством «Білоруськалій» не відповідає інтересам національної безпеки, були визнані виправданими і законними», – йдеться у повідомленні.

У релізі зазначається, що «інакше обмежувальні заходи, введені Європейським союзом для забезпечення єдиної безпекової політики, були б неефективними, навіть уявними» і що для Литви, як для члена ЄС, «такі угоди потенційно становлять загрозу і ризик для національної безпеки».

Згідно з рішенням Вищого адміністративного суду Литви, клопотання заявника про зупинення розгляду та звернення до Конституційного суду Литовської Республіки та Суду Європейського Союзу не задовольняються. Після відхилення скарги заявника компанії «Білоруськалій» рішення суду першої інстанції було залишено в силі.

Санкції проти білоруських калійних добрив

У червні 2021 року Євросоюз запровадив щодо Білорусі секторальні санкції, включно із забороною на торгівлю та транзит деяких видів калійних добрив. У серпні 2021 року санкції щодо «Білоруськалію» запровадили США, а Великобританія та Канада – обмеження на деякі білоруські калійні добрива. У грудні 2021 року «Білоруськалій» підпав під санкції Великої Британії.

З 1 лютого уряд Литви на тлі санкцій США розірвав договір із «Білоруськалієм» на транзит хлоркалію через порт Клайпеди, через який традиційно перевалювався практично весь річний обсяг експорту добрива – 10-11 млн. тонн.

На початку березня на тлі військового вторгнення РФ в Україну Євросоюз посилив секторальні санкції щодо постачання хлоркалію з Білорусії, фактично заборонивши цей імпорт.

Нагадаємо, прибуток з кожної тонни мінеральних добрив «Білоруськалій»становить приблизно $200, з яких 150 передається безпосередньо сім'ї Лукашенка.

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