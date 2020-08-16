На Закарпатті автомобіль з’їхав в озеро: є загиблий



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На Закарпатті автомобіль з’їхав в озеро Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП загинув 40-річний пасажир автомобіля, а водій перебуває в лікарні

У місті Виноградів Закарпатської області автомобіль з‘їхав з дороги в озеро, внаслідок чого загинув пасажир авто.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

«Сьогодні, 16 серпня, близько 14.40 год. у поліцію Виноградова надійшло повідомлення про автопригоду. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля марки «ВАЗ-2109», 36-річний виноградівець, не впорався на вулиці Копанській з керуванням автомобілем та з‘їхав із дороги в кювет. Далі машина перекинулася в озеро», – повідомили у поліції.

Внаслідок ДТП загинув 40-річний пасажир автомобіля, а водій перебуває в лікарні.

За попередньою інформацією, за кермом він був у стані алкогольного сп‘яніння.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

На даний час вирішується питання про затримання фігуранта справи в порядку ст.208 КПК. Детальні обставини трагедії встановлюють слідчі.