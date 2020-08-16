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    У Києві жінка переплутала педалі і наїхала на молоду дівчину

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    У Києві жінка переплутала педалі і наїхала на молоду дівчину
    Фото «Київ Оперативний»

    Очевидці стверджують, що авто придавило постраждалу до стіни

    Сьогодні, 16 серпня, в Києві жінка переплутала педалі і влаштувала дуже небезпечну ДТП.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    На вулиці Антоновича на тротуарі жінка на Suzuki, яка на фото з синьою сумочкою, наїхала на іншу жінку.

    Очевидці стверджують, що авто придавило постраждалу до стіни і там навіть залишилася вм’ятина.

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    У Києві жінка переплутала педалі і наїхала на молоду дівчину
    У Києві жінка переплутала педалі і наїхала на молоду дівчину
    У Києві жінка переплутала педалі і наїхала на молоду дівчину
    У Києві жінка переплутала педалі і наїхала на молоду дівчину

    Постраждалу госпіталізували з травмою ноги.

    Адміністратори групи припускають, що жінка-водій переплутала педалі під час паркування, через що і стався цей жахливий випадок.

    До відома, 14 серпня на Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП.

    Як повідомлялося, на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в’їхав в кав’ярню на зупинці громадського транспорту.

    До слова, 16 серпня, у селищі Білицьке на Донеччині водій не встиг зупинити транспортний засіб і збив двох дітей, одна дитина загинула, а інша потрапила в реанімацію.

    Нагадаємо, в окупованому Криму зіткнулися два легковики, постраждали шестеро людей.

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