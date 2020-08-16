У Києві жінка переплутала педалі і наїхала на молоду дівчину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото «Київ Оперативний»

Очевидці стверджують, що авто придавило постраждалу до стіни

Сьогодні, 16 серпня, в Києві жінка переплутала педалі і влаштувала дуже небезпечну ДТП.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

На вулиці Антоновича на тротуарі жінка на Suzuki, яка на фото з синьою сумочкою, наїхала на іншу жінку.

Очевидці стверджують, що авто придавило постраждалу до стіни і там навіть залишилася вм’ятина.

Постраждалу госпіталізували з травмою ноги.

Адміністратори групи припускають, що жінка-водій переплутала педалі під час паркування, через що і стався цей жахливий випадок.

До відома, 14 серпня на Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП.

Як повідомлялося, на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в’їхав в кав’ярню на зупинці громадського транспорту.

До слова, 16 серпня, у селищі Білицьке на Донеччині водій не встиг зупинити транспортний засіб і збив двох дітей, одна дитина загинула, а інша потрапила в реанімацію.

Нагадаємо, в окупованому Криму зіткнулися два легковики, постраждали шестеро людей.

Читайте також: