У Києві жінка переплутала педалі і наїхала на молоду дівчину
Очевидці стверджують, що авто придавило постраждалу до стіни
Сьогодні, 16 серпня, в Києві жінка переплутала педалі і влаштувала дуже небезпечну ДТП.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
На вулиці Антоновича на тротуарі жінка на Suzuki, яка на фото з синьою сумочкою, наїхала на іншу жінку.
Очевидці стверджують, що авто придавило постраждалу до стіни і там навіть залишилася вм’ятина.
Постраждалу госпіталізували з травмою ноги.
Адміністратори групи припускають, що жінка-водій переплутала педалі під час паркування, через що і стався цей жахливий випадок.
До відома, 14 серпня на Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП.
Як повідомлялося, на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в’їхав в кав’ярню на зупинці громадського транспорту.
До слова, 16 серпня, у селищі Білицьке на Донеччині водій не встиг зупинити транспортний засіб і збив двох дітей, одна дитина загинула, а інша потрапила в реанімацію.
Нагадаємо, в окупованому Криму зіткнулися два легковики, постраждали шестеро людей.