У мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото)

Народний депутат особисто перевірив кожне купе

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який досі купує гречку по 12 грн за кг, провів інспекцію новеньких вагонів «Укрзалізниці». Голова міжфракційного об’єднання депутатів «Українська залізниця» особисто перевірив кожне купе, посмикав за ручки та посидів на м’яких сидіннях перед тим, як нові вагони почнуть курсувати у складі поїздів УЗ.

Фотографії з інспекції Тищенка опублікувала пресслужба компанії на сторінці у Facebook.

До слова, АТ «Укрзалізниця» прийняла п’ять нових пасажирських вагонів, придбаних за кошти державного бюджету.

Щедра критика та насмішки від користувачів соцмережі під постом «Укрзалізниці» не примусила себе довго чекати.

«На Януковича схожий», «Яким боком в.. О до залізниці», «А він хоч знає щось по УЗ», «Ревізор 2.0», «А старі вагони він не хоче подивитись?», «У нас що, немає спеціалістів із залізної дороги, раз беруть кухарів керувати УЗ», «Слава Миколі Тищенку! Дай йому Бог здоров'я за такі гарні вагони! Де б ми вже зараз були якби не мудре рішення Зеленського привести його у владу! Ви тільки погляньте на цей погляд! Скала!», «Мммм, тепер в кожному потязі буде вагон-ресторан))))», «По-любому, Тищенко буде писати, що квиток за 20 грн купив!!А чай носили по 5 грн», «Ахаха, а що, «Тищенко вже в залізничники пішов? Лещенко не влаштовує вже?», «Коля Котлета провідником став?».

Нагадаємо, «Слуги» розповіли, чи «світить» Тищенку посада голови КМДА.

Раніше Тищенко заявив, що у зриві спецоперації із захоплення бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» вини керівника Офісу президента Андрія Єрмак немає.

Також у «Слузі народу» розповіли про «феномен» Тищенка.