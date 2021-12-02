Зливи та сніг: українців попередили про різке погіршення погоди

3 грудня похолодає на заході країни, там очікуються сильні дощі та сніг

Синоптики склали прогноз погоди до кінця тижня

Погода в Україні сильно зіпсується до кінця робочого тижня. У деяких областях очікується циклон зі зливами упереміш зі снігом.

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, неприємна погода буде в п'ятницю 3 грудня в західних областях – крім опадів там похолодає. Інші області поки що залишаться в зоні високої температури і втримаються від опадів.

Сьогодні ж 2 грудня на заході і півночі невеликий сніг, температура вдень +3... +9 градусів, на півдні +7... +12. Також синоптики прогнозують сильний вітер, 7-12 метрів в секунду.

Погода в Україні 2 грудня (meteo.gov.ua)

3 грудня на заході похолодає до +1... +4 градусів, тут очікуються сильні дощі, сніг. На півночі теж стане холодніше, +3... +6, незначний дощ, сніг.

А в інших областях без опадів і тепло, +8... +12, на півдні до +14 градусів.

По всій країні сильний вітер, 7-12 метрів в секунду.

Погода в Україні 3 грудня (meteo.gov.ua)

За інформацією Наталки Діденко, сьогодні в Києві місцями невеликі опади. Вітер південно-західний, поривчастий, некомфортний. При цьому вдень потеплішає до +7 градусів.

Надалі температура повітря знову почне знижуватися.

«Із найближчої перспективи, для кращого планування справ, часу або гуляння: складною, з опадами (дощ і сніг) і сильним вітром очікується погода 6-7 грудня. Вискочить циклон», – додала синоптик.

Рятувальники також попередили, що до України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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