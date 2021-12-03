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    Дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 3 грудня

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    В Україну насувається холодний циклон, який принесе з собою&nbsp;дощі зі снігом - Дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 3 грудня
    В Україну насувається холодний циклон, який принесе з собою дощі зі снігом
    фото: glavcom.ua

    На Сході потеплішає

    В Україні у п'ятницю, 3 грудня, буде хмарна та дощова погода на більшій частині території країни. Температура повітря вдень триматиметься в межах +1...+14 градусів, а вночі опуститься до -1. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Очікується сніг з дощем. Вдень температура повітря підніметься до +1...+4 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -1 градусів.

    У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода, можливий також дощ зі снігом. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

    На Сході України вдень прогнозують від +4 до +12 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -1 градуса. Погода буде хмарною.

    Прогноз погоди в Україні на 3 грудня
    Прогноз погоди в Україні на 3 грудня

    На Півдні середня добова температура становитиме +10...+12 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні +7.

    У Києві буде хмарно, прогнозують також сніг з дощем. Температура повітря досягне +4...+6 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0.

    Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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    Дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 3 грудня