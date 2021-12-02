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    У Карпатах хуртовина: по пояс снігу та лавинна небезпека (відео)

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    На горі Драгобрат намело по пояс снігу - У Карпатах хуртовина: по пояс снігу та лавинна небезпека (відео)
    На горі Драгобрат намело по пояс снігу
    скріншот з відео

    Лавинний сезон в районі Чорногірського масиву оголошено відкритим

    Сьогодні, 2 грудня, у Карпатах вирує хуртовина, на горі Драгобрат намело по пояс снігу. Про це повідомив місцевий житель Василь Молдавчук у Facebook.

    У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту зазначили, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно та обмежена видимість до 40 метрів.

    Також відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах повідомив, що 1 грудня лавинний сезон в районі Чорногірського масиву оголошується відкритим.

    Також експерти оцінили сніголавинну ситуацію в Українських Карпатах на 2-3 грудня.

    Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг.

    Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

    Теги: Карпати (гори) снігопад небезпека
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    У Карпатах хуртовина: по пояс снігу та лавинна небезпека (відео)