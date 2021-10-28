На Закарпатті призовник настільки не хотів у армію, що вистрибнув із вікна військкомату

Чоловік неодноразово ухилявся від явки до призовної дільниці та перебував у списках на розшук

На Закарпатті призовник настільки не хотів іти в армію, що намагався втекти прямо з військомату. Чоловік вистрибнув з вікна, коли його привели до дільниці в Ужгороді для складення протоколу – українець неодноразово ухилявся від явки. Про це у Facebook повідомила пресслужба Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

27 жовтня правоохоронці затримали громадянина України, який підлягає призову на строкову військову службу, проте не поспішає йти до армії. Чоловік неодноразово ухилявся від явки до призовної дільниці та перебував у списках на розшук.

Українця доставили до призовної дільниці, щоб там на нього склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею про порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Проте чоловік вирішив «захищатися до останнього». Він вистрибнув із вікна другого поверху військкомату.

За даними пресслужби, своїми діями чоловік наразив на небезпеку власне життя та отримав травми. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

«Зараз вказаний випадок вивчається органами національної поліції України на предмет наявності в діях громадянина ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 335 Кримінального Кодексу України про ухилення від призову на строкову військову службу», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, цієї осені на строкову службу до української армії призвуть понад 13,5 тисяч осіб.

Як раніше повідомлялося, лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов.

Рішення про скасування призову пов’язане з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив, який передбачає утворення територіальної оборони.