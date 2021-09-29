Осінній призов-2021: скільки юнаків підуть в армію

Найбільше буде призвано у Дніпропетровській та Харківській областях

Цієї осені на строкову службу до української армії призвуть понад 13,5 тисяч осіб. Про це повідомив начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко, пише АрміяInform.

Як зазначив Качаненко, цьогорічний осінній призов проводитиметься у жовтні – грудні. Перші відправлення почнуться 5 жовтня, а останнє – 21 грудня. Всього заплановано призвати 13 575 чоловіків.

«Це на 671 особу менше, ніж під час весняного призову, але цифра для потреб ЗСУ залишилася незмінною – 6500 осіб. Загальне зменшення відбулося через зменшення потреб інших силових структур», – зазначив офіцер.

За словами Качаненка, найбільше буде призвано у Дніпропетровській області – 1300 осіб і в Харківській – 972 особи.

«Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку про це до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку», – підкреслив полковник.

Він зауважив, що вже три призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину.

«Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та для дотримання всіх санітарних норм. У нас відпрацьовані графіки, згідно з якими здійснюються попередні медичні огляди таким чином, щоб не було скупчення людей на призовних дільницях. Дільниці забезпечені засобами захисту й дезінфекції, а призовні комісії відбуваються з дотриманням соціальної дистанції. Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено – у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом», – додав Качаненко.

Як раніше повідомлялося, лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов.

Коли скасують строкову службу в Україні

29 червня нардепи попередньо підтримали закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч.

Рішення про скасування призову пов’язане з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив, який передбачає утворення територіальної оборони.