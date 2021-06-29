Рада зробила перший крок до створення в Україні територіальної оборони

У законі прописані завдання територіальної оборони, руху опору і особливості підготовки громадян України до національного опору

Депутати схвалили за основу законопроєкт №5557 про національний спротив

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №5557 президента Володимира Зеленського про національний спротив, який передбачає створення в Україні територіальної оборони. За документ проголосували 29 червня 318 нардепів.

Документ пропонує сформувати в Україні національний спротив і сприяти максимально широкому залученню українців до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.

У законі прописані завдання територіальної оборони, руху опору і особливості підготовки громадян України до національного опору.

Документ визначає принципи фінансування та матеріального забезпечення нацспротиву та соціального захисту військовослужбовців та добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання спротиву.

В проєкті передбачений порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, добровольчих формувань територіальних громад і спротиву.

Визначено і повноваження сил безпеки й сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву.

Крім того, встановлюється відповідальність за порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного опору.

Сьогодні також Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації, врахувавши пропозиції президента Володимира Зеленського.

До слова, Рада відновила роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Нагадаємо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.

Напередодні Рада провела урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.