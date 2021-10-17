Захід Польщі сколихнув землетрус магнітудою 4,6 бала

Землетрус відчули на Заході Польщі. Це не перший випадок у Європі

За останні дні у Польщі вже вдруге відчули підземні поштовхи

Землетрус магнітудою 4,6 зареєстровали на південному заході Польщі. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 46 км на північ від міста Легніца, з населенням близько 106 тисяч людей.

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

За даними EMSC, це другий легкий землетрус в Польщі за останні 33 години.

Повідомлень про потерпілих і руйнування поки що не надходило.

Нагадаємо, 23 вересня, на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.

Також, біля берегів Гаваїв стався потужний землетрус.

7 жовтня біля Токіо стався сильний землетрус (відео).

Раніше у Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб.

Також наприкінці вересня острів Крит сколихнув сильний землетрус.