Захід Польщі сколихнув землетрус магнітудою 4,6 бала
За останні дні у Польщі вже вдруге відчули підземні поштовхи
Землетрус магнітудою 4,6 зареєстровали на південному заході Польщі. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 46 км на північ від міста Легніца, з населенням близько 106 тисяч людей.
Update: M4.2 #earthquake (#wstrząs) strikes 46 km N of #Legnica (#Poland) 41 min ago. https://t.co/ITwnklbmXB pic.twitter.com/0SL7jEJMNl— EMSC (@LastQuake) October 17, 2021
Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.
За даними EMSC, це другий легкий землетрус в Польщі за останні 33 години.
Повідомлень про потерпілих і руйнування поки що не надходило.
Нагадаємо, 23 вересня, на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.
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