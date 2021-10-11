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    Біля берегів Гаваїв стався потужний землетрус

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    Епіцентр землетрусу був на глибині 35,1 км - Біля берегів Гаваїв стався потужний землетрус
    Епіцентр землетрусу був на глибині 35,1 км
    графіка: volcanodiscovery

    Інформації про постраждалих і збитки наразі немає

    Поблизу американського острова Гаваї стався землетрус магнітудою 6,2. По це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

    Зазначається, що епіцентр землетрусу був на глибині 35,1 км. Попередження про загрозу цунамі не було, інформації про постраждалих і збитки наразі немає.

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    До слова, 7 жовтня біля Токіо стався сильний землетрус (відео).

    Раніше у Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб.

    Також наприкінці вересня острів Крит сколихнув сильний землетрус.

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    Теги: США стихійні лиха землетрус цунамі
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    Біля берегів Гаваїв стався потужний землетрус