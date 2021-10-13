  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Івано-Франківщину сколихнув землетрус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Епіцентр землетрусу припав на Богородчанський район Івано-Франківської області - Івано-Франківщину сколихнув землетрус
    Епіцентр землетрусу припав на Богородчанський район Івано-Франківської області
    фото з відкритих джерел

    За класифікацією землетрус належить до невідчутних

    Сьогодні, 12 жовтня, фахівці Головного центру спеціального контролю зафіксували на Івано-Франківщині землетрус магнітудою 2,3 бала. Про це повідомляє пресслужба установи.

    Епіцентр землетрусу спеціалісти зареєстрували о 10 год. 25 хв 54,3 c (за Києвом) неподалік Богородчан, поблизу дороги Р-38 «Богородчани-Гута» на глибині 5 км.

    «Координати епіцентру: широта 48.73 пн. ш., довгота 24.43 сх. д. Магнітуда по довжині запису МD=2.1, клас К=7.9. Глибина гіпоцентру 7.4 +-3.8 km», – йдеться у повідомленні.

    За класифікацією землетрус належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

    Нагадаємо, 23 вересня, на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.

    Також, біля берегів Гаваїв стався потужний землетрус.

    7 жовтня біля Токіо стався сильний землетрус (відео).

    Раніше у Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб.

    Також наприкінці вересня острів Крит сколихнув сильний землетрус.

    Теги: дороги Івано-Франківщина землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Івано-Франківщину сколихнув землетрус