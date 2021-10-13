Івано-Франківщину сколихнув землетрус

За класифікацією землетрус належить до невідчутних

Сьогодні, 12 жовтня, фахівці Головного центру спеціального контролю зафіксували на Івано-Франківщині землетрус магнітудою 2,3 бала. Про це повідомляє пресслужба установи.

Епіцентр землетрусу спеціалісти зареєстрували о 10 год. 25 хв 54,3 c (за Києвом) неподалік Богородчан, поблизу дороги Р-38 «Богородчани-Гута» на глибині 5 км.

«Координати епіцентру: широта 48.73 пн. ш., довгота 24.43 сх. д. Магнітуда по довжині запису МD=2.1, клас К=7.9. Глибина гіпоцентру 7.4 +-3.8 km», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрус належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Нагадаємо, 23 вересня, на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.

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