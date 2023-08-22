На Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак

Каталіна Новак візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи

На Закарпаття із робочим візитом прибула президентка Угорщини Каталіна Новак. Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської ОВА.

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Як повідомили у Закарпатській ОВА, Каталіна Новак зустрілась з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Вони обговорювали посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Йдеться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей в Угорщині, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.

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«Ми цінуємо нашу роботу з партнерами щодо захисту українців, які через війну вимушено покинули рідні домівки. Вдячні Угорщині та її громадянам за надання гуманітарної допомоги нашій країні», – сказав в.о. голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Президентка Угорщини приїхала до України Фото Закарпатської ОВА

Також у межах візиту Каталіна Новак зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.

Президентка Угорщини Каталіна Новак в Україні Фото Закарпатської ОВА

Після цього Глава Угорщини вирушить до Києва, де на запрошення Президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі у Будапешті з головою Татарстану Рустамом Мініхановим заявив, що угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі.