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На Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак

Наталя Забазнова
glavcom.ua
На Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак
Президентка Угорщини Каталіна Новак в Україні
фото: Закарпатська ОВА

Каталіна Новак візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи

На Закарпаття із робочим візитом прибула президентка Угорщини Каталіна Новак. Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської ОВА.

Як повідомили у Закарпатській ОВА, Каталіна Новак зустрілась з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Вони обговорювали посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ. 

Йдеться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей в Угорщині, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив. 

«Ми цінуємо нашу роботу з партнерами щодо захисту українців, які через війну вимушено покинули рідні домівки. Вдячні Угорщині та її громадянам за надання гуманітарної допомоги нашій країні», – сказав в.о. голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. 

Президентка Угорщини приїхала до України
Президентка Угорщини приїхала до України
Фото Закарпатської ОВА

Також у межах візиту Каталіна Новак зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.

Президентка Угорщини Каталіна Новак в Україні
Президентка Угорщини Каталіна Новак в Україні
Фото Закарпатської ОВА

Після цього Глава Угорщини вирушить до Києва, де на запрошення Президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі у Будапешті з головою Татарстану Рустамом Мініхановим заявив, що угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі. 

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Теги: Угорщина

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