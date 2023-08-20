Орбан зазначив, що Угорщина сподівається продовжити співпрацю з РФ у галузі сільського господарства

Угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі. Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на зустрічі у Будапешті з головою Татарстану Рустамом Мініхановим, передають росЗМІ.

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«На зустрічі наголошувалося, що на основі досягнутих на сьогодні результатів ми готові продовжити співпрацю в таких галузях, як сільське господарство. Попри санкції та політичні труднощі, угорські компанії, представлені в Росії, шукають можливості для розширення своєї діяльності», – повідомив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хаваші, розповідаючи про розмову Орбана з Мініхановим.

Зазначається, що Орбан наголосив на підтримці співпраці в галузі культури, науки та вищої освіти.

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«Орбан зазначив, що ми також намагаємося підтримувати нашу співпрацю в галузі культури, науки та вищої освіти і будемо й надалі прийматимемо студентів з Татарстану, які бажають навчатися в нашій країні в рамках програми Stipendium Hungaricum», – цитує слова Орбана Хаваші.

Глава Татарстану знаходиться в Будапешті на запрошення Орбана у зв'язку з національним святом Угорщини – Днем святого Іштвану, яке відзначається цими вихідними.

Нагадаємо, що Угорщина була союзником Гітлера. Зараз же Орбан наполегливо перешкоджає зусиллям Заходу підтримати Україну в боротьбі з нацистським вторгненням і всіляко просуває російські інтереси, в тому числі в Словаччині.

Раніше Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

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Зазначимо, що Путін заздалегідь попередив Угорщину про повномасштабне вторгнення в Україну.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини лаконічно висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

До слова, прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.