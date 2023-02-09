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Деокупація Криму: Україна починає готувати кадри для півострова

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Деокупація Криму: Україна починає готувати кадри для півострова
Уряд має стратегію деокупації та реінтеграції Криму
фото з відкритих джерел

У Кабміні відбулася нарада про підготовку до деокупації Криму

Український уряд вважає, що з огляду на перспективи деокупації Криму необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз. Про це заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук на міжвідомчій нараді, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що указом президента від 24 березня 2021 року введено в дію рішення РНБО про Стратегію деокупації та реінтеграції АР Крим та м. Севастополя. Того ж року розпорядженням Уряду затверджено План заходів з реалізації вказаної вище Стратегії.

Зважаючи на неминучість деокупації Криму, низка положень Плану уряду потребує актуалізації з урахуванням сучасних реалій.

«Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму», – сказала Верещук.

Вона також зазначила, що з точки зору реінтеграції Крим має низку особливостей, на які ми маємо зважати. Це і значна кількість населення, і тривалий період тимчасової окупації. Все це потрібно врахувати як при розробці законодавчої бази, так і під час реінтеграції на практиці.

Учасники наради розглянули такі актуальні питання як відповідальність за колабораціонізм, повернення українського майна, а також правовий статус колонізаторів, тобто громадян Росії, які незаконно прибули на півострів.

«Колонізатори мають поїхати, колаборанти будуть відповідати за законом, а відібране росіянами майно буде повернуто законним власникам», – підкреслила Верещук.

У нараді взяли участь представники силового блоку, постійна Представниця Президента в Криму Таміла Ташева, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, народні депутати, а також представники громадських організацій.

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Теги: Крим Рефат Чубаров Україна колабораціонізм Ірина Верещук окупація

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