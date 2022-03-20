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    Події в Україні

    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)

    ЗСУ розбили ворожі танки та іншу техніку - Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    ЗСУ розбили ворожі танки та іншу техніку
    фото: facebook/kommander.nord

    На одному із напрямків до Чернігівської області ЗСУ розгромили ворожу техніку

    На одному із напрямків у Чернігівській області українські захисники знищили чергову колону російських військових разом із технікою. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    «Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. «Привітали» так, що танки гусінь втратили», – ідеться у повідомленні.

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    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)
    фото: facebook/kommander.nord

    Також у Сумській області українські військові розбили колону техніки російських загарбників.

    Нагадаємо, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Грузинський Легіон підірвали цілу колону окупантів. Військові повідомляють, що «жива сила опізнанню не підлягає».

    Нагадаємо, за добу військові ліквідували двох російських полковників.

    Напередодні ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте.

    Читайте також: Втекти з мінімальними втратами. Окупанти змінили тактику (відео)
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Чернігівщина Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)