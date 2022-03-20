Українські захисники знищили чергову колону окупантів разом із технікою (фото, відео)

На одному із напрямків до Чернігівської області ЗСУ розгромили ворожу техніку

На одному із напрямків у Чернігівській області українські захисники знищили чергову колону російських військових разом із технікою. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. «Привітали» так, що танки гусінь втратили», – ідеться у повідомленні.

Також у Сумській області українські військові розбили колону техніки російських загарбників.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Грузинський Легіон підірвали цілу колону окупантів. Військові повідомляють, що «жива сила опізнанню не підлягає».

Нагадаємо, за добу військові ліквідували двох російських полковників.

Напередодні ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте.