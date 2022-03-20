Євросоюз збільшує запаси таблеток йоду і засобів ядерного захисту

Війна на Україні спонукала Брюссель прискорити плани щодо поліпшення реагування у разі ядерного інциденту

За словами офіційних осіб Євросоюзу, Брюссель прискорив плани, спрямовані на поліпшення заходів реагування ЄС у галузі охорони здоров'я в разі ядерного інциденту після вторгнення Москви в Україну. Водночас Європейська комісія стверджує, робота над підвищенням готовності в галузі хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз велася і до війни в Україні, пише Financial Times.

Європейська комісія прагне спонукати членів ЄС запасатися таблетками йоду, захисними костюмами та іншими ліками. Він також працює над способами боротьби з можливими хімічними і біологічними атаками після того, як США попередили, що Росія може застосувати таку зброю в Україні.

Представник комісії сказав: «Комісія працює над тим, щоб підвищити готовність в області хімічних, біологічних, радіологічних, ядерних загроз (CRBN) в цілому, і це передувало війні в Україні».

Цей крок був зроблений у зв'язку з тим, що президент Росії Володимир Путін привів свої сили, що володіють ядерною зброєю, у стан підвищеної бойової готовності.

Раніше в цьому місяці в аптеках в таких країнах, як Бельгія, Болгарія і Чеська Республіка, закінчилися таблетки йоду після того, як російські війська атакували і пошкодили українську атомну електростанцію. Атака викликала попередження про ризики, пов'язані з поширенням радіоактивного витоку по всьому континенту.

Такі витоки вивільняють радіоактивний йод, який при вдиханні концентрується в щитовидній залозі і може привести до раку. Таблетки йоду і калію насичують залозу йодом, запобігаючи поглинання радіоактивного матеріалу.

Нагадаємо, ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні. «У цій війні не буде переможців, лише переможені», – заявили в ООН.