«Опізнанню не підлягають». Військові підірвали ще одну колону окупантів

Сили спецоперацій не уточнили, де було ліквідовано колону рашистів

Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Грузинський Легіон підірвали цілу колону окупантів. Військові повідомляють, що «жива сила опізнанню не підлягає».

«Дійсним доповідаю: в'їб*ли колону методом підриву. Це – наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян», - пишуть Сили спецоперацій і додають, що це відбулося у тісній взаємодії з побратимами із Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського легіону.

«Військові уточнюють, що на місці підриву «жива сила противника опізнанню не підлягає», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу військові ліквідували двох російських полковників.

Напередодні ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте.

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