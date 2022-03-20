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    Події в Україні

    На Херсонщині на міні підірвався мирний житель

    Окупанти поводяться агресивно та непередбачувано - На Херсонщині на міні підірвався мирний житель
    Окупанти поводяться агресивно та непередбачувано
    фото з відкритих джерел

    Російські окупанти тероризують місцевих жителів Музиківки

    У тимчасово окупованій Музиківській громаді (Херсонська область) загинув місцевий житель – підірвався на міні. На території громади знайшли вісім нерозірваних снарядів. Пошкоджено як мінімум 16 будинків. Про ситуацію у громаді станом на 20 березня повідомила у Facebook секретарка Музиківської сільської ради Людмила Погрібна.

    «Окупанти знищили та забрали техніку місцевих фермерів та підприємств. Поводять себе агресивно та непередбачувано. Ходили по хатам. Вночі «патрулюють» на віджатих автомобілях. У Музиківці останніми днями було чути автоматні черги в центрі, і на колишній фермі», – написала Людмила.

    Додамо, що організатор вторгнення з Криму на Херсонщину одержав підозру. Лямін організував вторгнення 24 лютого підлеглих військ з тимчасово окупованого півострова Крим на Херсонщину.

    Вже кілька днів Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи. Людям критично не вистачає медикаментів, а часом і їжі.

    Водночас в окупованому Херсоні українська влада ганяє мародерів. Патрулювання містом здійснюють 1 тис. осіб народної дружини.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина замінування Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині на міні підірвався мирний житель