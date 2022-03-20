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    Події в Україні

    На Харківщині затримали шпигунів

    На Харківщині прикордонники викрили двох ворожих агентів - На Харківщині затримали шпигунів
    На Харківщині прикордонники викрили двох ворожих агентів
    фото: ДПСУ

    Обох чоловіків передали компетентним органам

    У Харківській області прикордонники викрили двох ворожих агентів. Затриманих осіб передали компетентним органам. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

    На одному з контрольних постів Харкова прикордонники затримали громадянина України, який керував автомобілем без належних документів та посвідчення водія.

    Чоловік за кермом переконував, що він волонтер і автомобіль у нього «волонтерський», а от пояснити, чому транспортний засіб розшукується, як викрадений, кермувальник не зміг.

    Крім того, в лісосмузі одного з населених пунктів Харківщини військовослужбовці Держприкордонслужби виявили особу у військовій формі одягу, яка здійснювала збір інформації щодо розташування Сил оборони. Зрозумівши, що його викрили, шпигун почав тікати і зупинився, лише почувши стрільбу позаду.

    Під час затримання втікач намагався чинити опір, тож прикордонники застосували до нього фізичну силу.

    Обидвох затриманих осіб передали компетентним органам.

    Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку – 245 осіб.

    Як повідомлялося, під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника Захарова.

    Нагадаємо, Збройні сили України знищили у Чернігівській області дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».

    Теги: прикордонники росія окупанти війна шпигун Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині затримали шпигунів