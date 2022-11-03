Коломойський навідався в НАБУ (відео)

Імовірно, слідчі мають питання до олігарха

Бізнесмен Ігор Коломойський у четвер, 3 листопада, навідався в будівлю Національного антикорупційного бюро. Про це інформує «Українська правда».

Коломойський прибув до НАБУ приблизно о 14 годині в супроводі адвокатів. Він пробув у будівлі приблизно 20 хвилин.

Джерела видання повідомляють, що олігарх прибув на допит. Два тижні тому на допит в НАБУ приїжджав бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.

Раніше, на початку жовтня, олігарх Ігор Коломойський вже відвідував Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Він прибув у київський офіс із супроводом і кортежем. Тоді Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит.

Як відомо, Ігор Коломойський входить у трійку найбагатших людей країни.

До слова, наприкінці вересня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи фігурантам справи про 13 млрд «Укрнафти», в якій допитували Ігоря Коломойського і проводили обшуки у його помешканні.