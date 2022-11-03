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Коломойський навідався в НАБУ (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Коломойський навідався в НАБУ (відео)
Олігарха супроводжували адвокати
скріншот із відео

Імовірно, слідчі мають питання до олігарха

Бізнесмен Ігор Коломойський у четвер, 3 листопада, навідався в будівлю Національного антикорупційного бюро. Про це інформує «Українська правда».

Коломойський прибув до НАБУ приблизно о 14 годині в супроводі адвокатів. Він пробув у будівлі приблизно 20 хвилин. 

Джерела видання повідомляють, що олігарх прибув на допит. Два тижні тому на допит в НАБУ приїжджав бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов. 

Раніше, на початку жовтня, олігарх Ігор Коломойський вже відвідував Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Він прибув у київський офіс із супроводом і кортежем. Тоді Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит.

Як відомо, Ігор Коломойський входить у трійку найбагатших людей країни. 

До слова, наприкінці вересня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи фігурантам справи про 13 млрд «Укрнафти», в якій допитували Ігоря Коломойського і проводили обшуки у його помешканні. 

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Теги: Ігор Коломойський допит бізнес

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