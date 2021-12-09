Нацгвардійці відкрили вогонь по авто, яке проривалося через блокпост біля Маріуполя

П'яний водій проігнорував вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост

У Донецькій області для затримання правопорушника, який здійснив прорив через блокпост, військовий наряд Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил застосував вогнепальну зброю. Подія трапилась 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя, інформує сьогодні пресслужба Нацгвардії.

Зазначається, що під час несення служби на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet.

«Водій, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост. На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 Закону України «Про Національну гвардію України», військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса», – заявили у Нацгвардії.

Після чого правопорушника, яким виявився 39-річний житель Донеччини, затримали. Для з’ясування усіх обставин, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.

У пресслужбі нагадали, робота підрозділів Національної гвардії України в районі проведення операції Об’єднаних сил націлена на контрдиверсійні заходи, перевірку транспортних засобів, документів та перевірку осіб за базою розшуку для того, щоб припинити незаконне перевезення зброї, боєприпасів, наркотичних речовин й для виявлення осіб, які порушили закони України.

До слова, президент надав звання Героя України загиблому на Донбасі бійцеві.