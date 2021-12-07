Президент надав звання Героя України загиблому на Донбасі бійцеві

Військовий захищав Донецький аеропорт

Напередодні, 6 грудня, на День Збройних Сил України глава держави Володимир Зеленський надав загиблому військовослужбовцю звання Герой України – його удостоїли орденом «Золота Зірка». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За особисту мужність та героїзм, які були виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, загиблому військовослужбовцю Полицяку Петрові було присвоєно звання Герой України.

Відповідне звання є найвищим ступенем відзнаки в країні, що надається за здійснення видатного героїчного вчинку або трудового досягнення. Герою України також вручається орден «Золота Зірка» (у разі героїчного вчинку) або орден держави (у разі надзвичайних трудових досягнень).

Петро Полицяк загинув при обороні Донецького аеропорту 20 січня 2015 у віці 22 роки.

Нагадаємо, президент на День Збройних Сил передав армії техніку.

Також стало відомо, що в Україні з’явиться завод військових дронів.

Напередодні Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід.

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