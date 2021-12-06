  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось у зверненні президента

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Доброволець вважає, що наразі прямі переговори української влади з РФ не мають сенсу - Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось у зверненні президента
    Доброволець вважає, що наразі прямі переговори української влади з РФ не мають сенсу
    фото: 24tv.ua

    «Росія на нас напала, тому будь-які діалоги з агресором і окупантом не потрібні»

    Намагання президента України Володимира Зеленського зупинити кровопролиття на Донбасі цілком зрозумілі, однак прямі переговори української влади з Кремлем є неприйнятними та в будь-якому разі не принесуть необхідного результату. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив командир Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», Герой України Дмитро Коцюбайло.

    Військовий зазначив, що зі збільшенням чисельності російських військ біля східних теренів України зросла і кількість обстрілів українських позицій, що окупанти здійснюють з території ОРДЛО.

    «Я прекрасно розумію президента, який хоче зупинити кровопролиття, але я сам вісім років на фронті. Ми дуже багато побратимів поховали на українсько-російській війні. Формат, за якого Росія триматиме під своїм контролем окуповані території аж ніяк для нас не підходить, тому що ми проливали кров за цю землю і продовжуємо це робити», – зазначив Коцюбайло.

    Військовий додав, що, на його думку, російська влада готова застосувати війська, які накопичує біля українських кордонів, таким саме чином, як вже робила це у 2014-2015 роках в Іловайську та Дебальцевому.

    «Скажу лише одне: нам потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, яка у нас є і вона у нас значно потужніша, ніж на початку війни. Розраховувати слід на наших людей, які в разі загострення мобілізуються на захист країни», – підсумував Дмитро Коцюбайло.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією.

    Читайте також інтерв'ю: Герой України Да Вінчі: Наші території треба звільняти силовим способом. Не бачу іншого шляху
    Теги: Росія окупанти Правий сектор ОРДЛО Герой України Володимир Зеленський окуповані території влада Дмитро Коцюбайло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось у зверненні президента