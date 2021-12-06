Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось у зверненні президента

«Росія на нас напала, тому будь-які діалоги з агресором і окупантом не потрібні»

Намагання президента України Володимира Зеленського зупинити кровопролиття на Донбасі цілком зрозумілі, однак прямі переговори української влади з Кремлем є неприйнятними та в будь-якому разі не принесуть необхідного результату. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив командир Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», Герой України Дмитро Коцюбайло.

Військовий зазначив, що зі збільшенням чисельності російських військ біля східних теренів України зросла і кількість обстрілів українських позицій, що окупанти здійснюють з території ОРДЛО.

«Я прекрасно розумію президента, який хоче зупинити кровопролиття, але я сам вісім років на фронті. Ми дуже багато побратимів поховали на українсько-російській війні. Формат, за якого Росія триматиме під своїм контролем окуповані території аж ніяк для нас не підходить, тому що ми проливали кров за цю землю і продовжуємо це робити», – зазначив Коцюбайло.

Військовий додав, що, на його думку, російська влада готова застосувати війська, які накопичує біля українських кордонів, таким саме чином, як вже робила це у 2014-2015 роках в Іловайську та Дебальцевому.

«Скажу лише одне: нам потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, яка у нас є і вона у нас значно потужніша, ніж на початку війни. Розраховувати слід на наших людей, які в разі загострення мобілізуються на захист країни», – підсумував Дмитро Коцюбайло.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією.