Як кіт Вася дав гідну відсіч дикому ведмедю (відео)

Господар пообіцяв віддати Васі за хоробру поведінку «найбільший шматок м'яса»

В Якутії (Росія) чорний домашній кіт на прізвисько Вася дав відсіч дикому ведмедю і прогнав звіра від табору, який розбили його господарі. Відео протистояння тварин опублікував Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, що бурий ведмідь прийшов до місця відпочинку компанії. Ймовірно, хижака привабив запах їжі. Однак звірові не вдалося дістатися ні до їжі, ні до відпочиваючих – на його шляху став кіт Вася.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Незважаючи на розміри опонента, Вася не відступав і, вигнувши спину, злобно шипів на ведмедя.

Ведмідь кілька разів замахнувся лапою на противника і загрозливо вставав на задні лапи, проте в підсумку вирішив не вступати в сутичку з хоробрим котом і пішов назад у ліс.

Господар же пообіцяв віддати Васі «найбільший шматок м'яса».

Нагадаємо, на Київщині рятувальники зняли з дерева хлопця, який поліз визволяти кота й сам застряг.