Нацполіція посилить контроль за носінням масок

Міністерство охорони здоров'я проводить відповідні консультації з поліцією

Національна поліція невдовзі почне проводити показові рейди з контролю дотримання носіння масок. Перевірки пройдуть на об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю «Громадському».

Він наголосив, що поліція проводитиме такі рейди, оскільки норми прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.

«Ми вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією. Ми будемо починати з показових рейдів. Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту «Бориспіль» зараз не контролюється геть нічого. Тому ми будемо запроваджувати механізм таких рейдів», – сказав Кузін.

Він наголосив, що рейди відбуватимуть також і в областях. Міністерство охорони здоров'я з поліцією зараз опрацьовують «більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту».

Зазначимо, що носіння масок навіть при перебуванні регіонів у «зеленій» зоні карантину є обов’язковим у місцях масового скупчення людей: громадському транспорті, магазинах, кінотеатрах тощо.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я не планує масово щеплювати українців третьою, бустерною дозою вакцини проти Covid-19.

До слова, МОЗ працює над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.