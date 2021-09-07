Коронавірус знову атакує «вакцинований» Ізраїль. Реаніматолог Борис Бриль пояснює, що відбувається

«Смертність дітей через нові мутації Covid-19 буде такою ж високою, як і серед 90-річних»

Увага всього світу прикута до сплеску пандемії в Ізраїлі. У країні з одним з найвищих рівнів вакцинації щодня реєструється близько 650 нових випадків зараження на мільйон населення. З липня число нових хворих, які підхопили нові штами коронавірусу, постійно зростає. При цьому більше половини населення вакциноване препаратом фірми Pfizer, ефективність в умовах циркуляції нових штамів, в тому числі Дельта (Delta), значно знизилася.

Ізраїль у черговий раз зіткнувся з небезпекою того, що медична система не витримає чергового напливу хворих. Щоб стримати поширення вірусу, з серпня першим у світі Ізраїль почав використовувати бустерну дозу вакцини – тобто двічі щеплених почали вакцинувати по третьому колу з метою підняти рівень антитіл і збільшити шанс побороти вірус.

Інші країни уважно спостерігають за подіями в Ізраїлі, рівень медицини в якому один з найвищих у світі. Деякі європейські держави вже внесли Ізраїль до переліку країн з високим ризиком зараження коронавірусом і не радять туди їхати, а також відмовляються пускати до себе ізраїльтян.

Що ж відбувається у «вакцинованому» Ізраїлі та чи допоможе зупинити пандемію третя доза? Ці та інші питання «Главком» поставив відомому ізраїльському лікарю-анестезіологу та реаніматологу Борису Брилю.

Борис Бриль відповідальний за клінічні дослідження препаратів від коронавірусу, співавтор препарату від цитокінового шторму та препарату від неврологічних поствірусних ускладнень (стартап фармкомпаній Лібіфарм і Фармасет)

Пане Бриль, у зразковому з точки зору вакцинації Ізраїлі спалахнула нова хвиля пандемії. В останні дні літа «вакцинований» Ізраїль встановив рекорд заражень – майже 11 тис. нових випадків за добу (дані МОЗ Ізраїлю). Яка зараз ситуація в країні?

Ви абсолютно правильно говорите. Дійсно, підтверджених випадків Covid-19 – 11 тис., але це не означає, що є спалах захворюваності. Це спалах позитивного тестування. Тут потрібно зрозуміти, що основна маса цих людей взагалі без симптомів. Кількість тяжкохворих або смертей взагалі критично не збільшується. Тобто основна маса людей, включаючи 80-річних, хворіє безсимптомно або з легкою симптоматикою. І це при тому, що вже вісім місяців як Ізраїль відкритий всередині, за винятком обмеження великого туризму з «червоних» країн (з максимальним рівнем ризику зараження).

Якщо ж ми порівняємо кількість заражень з тими показниками, які були до вакцинацій, то побачимо, що тоді кількість важкохворих була в десятки разів більшою, хоча кордони Ізраїля були закриті.

Скільки всього людей потрібно було б вакцинувати (у відсотках) для того, щоб Ізраїль досяг колективного імунітету?

Всього в Ізраїлі вакциновано 65% населення, але для того, щоб досягти колективного імунітету, потрібно приблизно 85%.

Чи хворіють в Ізраїлі щеплені люди, як у них протікає хвороба, чи були смертельні випадки?

Смертельні випадки однозначно були, але це дуже мала кількість, вона рівносильна такій же кількості, як смертність при грипі. Але, як я вже говорив, основна маса людей хворіє легко. До того ж кількість хворих у рази менше ніж до вакцинації, включаючи людей з хронічними й онкологічними хворобами. У більшості заражених немає симптомів або ж легка симптоматика – наприклад, підняття температури. І що важливо, в лікарнях немає жодної щепленої людини до 40 років. Жодної! А важкохворі, які перебувають в лікарнях, – це не вакциновані люди. За останній тиждень померли від коронавірусу 98 невакцинованих ізраїльтян, 70 вакцинованих двома дозами та 24 тричі вакцинованих.

Чому було вирішено з 1 серпня починати щеплювати громадян старше 40 років і вчителів третьою дозою вакцини, адже вакцина не є перешкодою для зараження?

Для збільшення ефективності вакцини потрібна була бустерна, тобто третя доза. Згідно з проведеним в Ізраїлі дослідженням, при третій дозі знижується ризик розвитку важкого захворювання. І однозначно: у щепленого й у нещепленого відрізняється тривалість часу його заразливості та перебігу хвороби. У щеплених набагато коротше цей проміжок, він менше виділяє вірусу, а значить і менше реплікації. Щеплений виділяє меншу кількість вірусу, а якщо захворіє, то хворіє менше днів у порівнянні з нещепленим. І менше мутацій, ніж у нещепленого.

Абсолютна більшість важких випадків зараз дають невакциновані люди. Вперше з початку «четвертої хвилі» не тільки серед «молоді» до 60 років, а й у старшій віковій категорії, де щеплення зробили майже всі, абсолютна більшість тяжкохворих складають невакциновані. Це підтверджує, що треті щеплення починають відчутно впливати на загальну епідемічну ситуацію в країні.

Ось ви уточнили, що за останній тиждень померли від коронавірусу 98 невакцинованих ізраїльтян, 70 вакцинованих двома дозами та 24 тричі вакцинованих. При цьому частка вакцинованих у рази більша ніж невакцинованих. Як інтерпритувати ці цифри?

Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 41% заражених коронавірусом у країні - це люди до 19 років. І тільки 9% – старше 60 років. При цьому 76% тяжкохворих старше 60 років.

У країні різко зросла небезпека перевантаження лікарень і лікарів, ослаблених попередніми трьома пандеміями

Чи справді в країнах з високим рівнем вакцинації дуже низький рівень госпіталізацій і смертності?

Так, однозначно.

Чи висувалися претензії до фармкомпаній з приводу того, що вакцини не діють?

Ні, вакцини ж діють. Але вони розроблялися для одного вірусу, а він мутував і продовжує мутувати. І чим менше буде людей, які вакцинувалися, тим більше буде реплікації вірусів, мутацій тощо. І навпаки: чим більше людей вакцинується, тим менше буде реплікації – це однозначно. До фармкомпаній претензій бути не може, вони ж не винні, що вірус мутує. На жаль, поки що одна вакцина не може бути проти всіх мутацій, але вона може істотно поліпшити ситуацію. Але вакцина знижує захворюваність, знижує мутації, знижує тяжкість захворювання – це те, що ми бачимо.

Як ви оцінюєте темпи вакцинації в Україні? Що потрібно робити, аби призупинити поширення штаму коронавірусу «Дельта», адже охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки та Латинської Америки?

Треба більше вакцин, хоча вони у вас є, але треба, щоб люди йшли вакцинуватися, а у вас люди сумніваються. Я думаю, що в Україні не вистачає кримінального покарання за обговорення медичної теми. У вас хто на що здатний, той те і несе. Повинна бути кримінальна відповідальність за висловлювання у пабліках. Охорона здоров'я пов'язана з життями людей, тому не можна таке робити. Сказав відсебеньки – йди до в'язниці, а то базікають від безграмотності, а відповідальності нема.

В Ізраїлі є така кримінальна відповідальність?

Ну, звичайно. В Ізраїлі лікар не буде нести нісенітницю про те, що потрібні медвідводи (нібито причини не вакцинуватися – «Главком») незрозуміло з яких причин. Коли змусять відповідати за кожну рекомендацію, тоді почнуть книги читати, а також знайомитися з результатами досліджень.

В Умань за місяць до Рош га-Шана почали масово з'їжджатися хасиди, щоб потрапити на могилу Цадика Нахмана. Чи безпечне таке паломництво під час пандемії? А головне, чи вдалося вакцинувати хасидів, які їдуть до нас?

Є своєрідні хасиди, в їхній громаді мені про вакцинацію сказати важко. Це особлива публіка – не самі культурні представники ізраїльського істеблішменту. Є багато хасидів, які щеплені, але є багато і не щеплених.

Окремі країни ЄС вже закрили в'їзд навіть для вакцинованих ізраїльтян. Які ще тільки планують?

Португалія однозначно закрила. Це все, як на мене. Які країни планують закрити, поки невідомо. Хоча в Ізраїлі днями можливе зростання позитивних ПЛР-тестів – через те, що школи відкрили. Але це не означає, що буде більше позитивних хворих.

За прогнозами вчених, коронавірус ще довго буде залишатися серйозною загрозою. Чи вдасться досягти колективного імунітету після появи нових варіантів вірусу за допомогою однієї лише вакцинації?

Не дуже люблю загадувати, якщо чесно. Я сподіваюся, що так.

При зараженні коронавірусом «Дельта» ефективність вакцин різко падає: Pfizer до 42- 60%, «Модерни» – до 72%, а дві дози вакцини Astra Zeneca захищають від штаму «Дельта» на 67,0% у порівнянні з 74,5% захисту від попереднього штаму «Альфа». Чи прогнозується поява більш ефективних вакцин?

Я сподіваюся, що так. Зараз ефективність вакцини Pfizer – 67%, ефективність Moderna трохи більша, але точно сказати у відсотках зараз не можна. Думаю, протягом місяця ми дізнаємося. Те ж саме і Astra Zeneca – приблизно ефективність її така ж, але Moderna сильніша та серйозніша.

Ізраїль вакцинував 65% всього населення, переважна більшість – препаратом Pfizer. Однак зараз країна реєструє один з найвищих у світі показників зараження. Чому такі високі темпи зараження, як змінюється ефективність вакцини з плином часу?

Ефективність із часом знижується. Але водночас, як я вже сказав, це зараження, але не важкий випадок. Дітей почали вакцинувати тому, що чим більше буде вакцинованих, тим більше буде знижена передача вірусу. Знову ж кількість передачі вірусу набагато менше серед вакцинованого населення. Ми перші у світі почали вакцинувати дітей. Але в Ізраїлі тестують 1% населення на добу. Вдумайтеся, що всі ці цифри – це лише безсимптомні люди, без єдиного симптому, але у них тільки позитивна відповідь ПЛР-тесту. Так що в Ізраїлі в реальності з обережністю можна говорити, що все добре.

Чи є розуміння, що відбувається з дітьми після вакцинації?

З вакцинованими дітьми все нормально.

Штам «Дельта» швидко витісняє попередні версії. Які прогнози, чи будуть з'являтися нові варіанти мутованого вірусу, ще більш агресивні?

Так. Все прогнозують та намагаються прогнозувати. Але вірус нас не слухає та робить те, що він хоче.

Щоб стримувати пандемію, з появою нових варіацій вірусу вчені вважають, що потребується вакцинація третьою дозою. Чи дійсно потрібно вакцинуватися наступними дозами приблизно раз на пів року – і дітям, і дорослим?

Ми вже щепимося третьою дозою. Можливо, потрібно буде робити щеплення кожні пів року, хоча можливо з'являться нові стабільніші вакцини.

Епідеміологи припускають, що побороти вірус можна буде тільки після того, як його різні варіанти потраплять до більшості людей в організм кілька разів. Протягом усього цього часу доведеться посилювати імунітет вакцинами. Чи стане можливим, що коронавірус перейде в розряд умовного грипу, хоча і залишиться з нами назавжди, проте не буде настільки небезпечним, як зараз?

Так, звичайно може бути. Але поки що це все загадки.

У 2020 році Борис Бриль вже розповідав «Главкому» про шкоду лікування антибіотиками при коронавірусі (та відсутності бактеріальної пневмонії)

Які перспективи ізраїльської вакцини, клінічні випробування якої почалися в листопаді минулого року?

Розробники ізраїльської вакцини думають, що перспективи нашої вакцини дуже хороші. Але що буде в реаліях, покажуть дослідження, подивімося. Думаю, що дослідження завершаться протягом семи місяців.

Головна українська інфекціоністка, професор Ольга Голубовська заявила, що від інфекції краще захищає природний імунітет, у нього нібито є переваги над вакцинацією. Вона посилається на зроблені в Ізраїлі дослідження: нібито у двічі вакцинованих ризик повторного зараження все одно у 13 разів вище, ніж у тих, хто перехворів. Тоді не зрозуміло, навіщо було вакцинувати тих, хто вже переніс коронавірус?

Це не вона заявляє, це доводять проведені в Гарварді й Ізраїлі дослідження – їх кілька. Дослідження показують, що у людини, яка перехворіла, захист від інфекції у 12 разів вище, ніж у вакцинованого. Але найвищий захист – у того, хто перехворів плюс вакцинований. Але це зовсім не означає, що потрібно тепер всім перехворіти. Це в жодному разі не означає, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися. Тому що поняття «перехворіти» ще й несе в собі смерть, а групам ризику, тобто людям похилого віку, – величезну загрозу загибелі. І так уже померло 4,5 млн людей більше ніж за рік.

Але є люди, які реагують на такі заяви таким чином: «О, ми ж говорили!». А хто сперечається, що у того, хто перехворів буде гірше імунітет? Це називається «відкрити Америку через кватирку», такі ось гучні заяви. Або зіграти на хайпі. Розсекретили. Ну давайте тепер всі перехворіємо.

Але вже є 20 нових мутацій, і тепер уже смертність і серед дітей буде така ж висока, як і серед 90-річних людей. Давайте всі перехворіємо, чи що? Щоб був сильний імунітет проти коронавірусу? А про смерті ми просто забудемо? Батьків своїх поховаємо, ну що ж, хто вижив у того імунітет хороший буде (іронія на заяву Голубовської без пояснень, чим це небезпечно – «Главком»).

Наталка Прудка, «Главком»