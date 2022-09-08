Над Балаклією замайорів український прапор (відео)

Український прапор піднятий над багатьма селами в околиці

Над головною адміністративною будівлею звільненої від окупантів Балаклії на Харківщині, замайорів український прапор. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

«Балаклія визволена. Над містом піднято український прапор. Український прапор піднятий над багатьма селами в околиці», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

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