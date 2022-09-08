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Поразка окупантів у Балаклії. Пропагандисти РФ знайшли «користь»

Надія Клочко
glavcom.ua
Поразка окупантів у Балаклії. Пропагандисти РФ знайшли «користь»
Україна поки офіційно не оголосила про звільнення Балаклії
фото з відкритих джерел

Путінські пропагандисти визнають, що контрнаступ ЗСУ має значні успіхи

Відомий російський пропагандист та письменник Захар Прилєпін намагається переконати співвітчизників, що у поразці окупаційних військ Росії у Балаклії на Харківщині «немає трагедії». За його словами розгром росіян у Балаклії навіть «може піти на користь».

Прилєпін у своєму Telegram-каналі поширив допис одного з російських пропагандистських ресурсів з аналізом ситуації у Балаклії та заявив, що згоден з думкою автора. У дописі визнають, що наступ ЗСУ має на Харківщині є успішними.

«Наступ ЗСУ під Херсоном та Харковом присвячено черговій зустрічі західних союзників на базі «Рамштайн», його основне завдання переконати союзників у необхідності нарощування військово-економічної допомоги. Оскільки зустріч сьогодні, а наступальні дії ЗСУ на Харківському праворуч на даний момент успішні, то, очевидно, основне завдання ЗСУ виконано», – зазначається у повідомленні.

Водночас у дописі зазначається, що трагедії у відступі росіян із Балаклії насправді нібито немає. На думку автора допису, такий «холодний душ» має «каталізувати спрямовані зверху продуктивні зміни в системі управління країною та суспільством».

«Як це не дивно, у стратегічному плані у цьому справді немає трагедії. Адже результат битви не вирішує результату війни. Я вважаю такий холодний душ навіть корисним у випадку, якщо він каталізує спрямовані зверху продуктивні зміни в системі управління країною та суспільством. В іншому випадку зміни настануть все одно, але вже неконтрольовані», – йдеться у дописі.

Також зазначається, що після поразки у Балаклії суспільство очікує на «розбір польотів» з боку російського керівництва.

Своєю чергою Прилєпін повідомив окупаційну адміністрацію Бакалії було завчасу евакуйовано, а також погодився з необхідністю розібратися у причинах відступу росіян із Балаклії. Допис Прилєпіна поширив і відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов.

Поразка окупантів у Балаклії. Пропагандисти РФ знайшли «користь» фото 1
Поразка окупантів у Балаклії. Пропагандисти РФ знайшли «користь» фото 2

Нагадаємо, згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.

Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.

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Теги: Харківщина пропаганда окупанти пропагандист росія війна

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