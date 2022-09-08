Поразка окупантів у Балаклії. Пропагандисти РФ знайшли «користь»

Україна поки офіційно не оголосила про звільнення Балаклії

Путінські пропагандисти визнають, що контрнаступ ЗСУ має значні успіхи

Відомий російський пропагандист та письменник Захар Прилєпін намагається переконати співвітчизників, що у поразці окупаційних військ Росії у Балаклії на Харківщині «немає трагедії». За його словами розгром росіян у Балаклії навіть «може піти на користь».

Прилєпін у своєму Telegram-каналі поширив допис одного з російських пропагандистських ресурсів з аналізом ситуації у Балаклії та заявив, що згоден з думкою автора. У дописі визнають, що наступ ЗСУ має на Харківщині є успішними.

«Наступ ЗСУ під Херсоном та Харковом присвячено черговій зустрічі західних союзників на базі «Рамштайн», його основне завдання переконати союзників у необхідності нарощування військово-економічної допомоги. Оскільки зустріч сьогодні, а наступальні дії ЗСУ на Харківському праворуч на даний момент успішні, то, очевидно, основне завдання ЗСУ виконано», – зазначається у повідомленні.

Водночас у дописі зазначається, що трагедії у відступі росіян із Балаклії насправді нібито немає. На думку автора допису, такий «холодний душ» має «каталізувати спрямовані зверху продуктивні зміни в системі управління країною та суспільством».

«Як це не дивно, у стратегічному плані у цьому справді немає трагедії. Адже результат битви не вирішує результату війни. Я вважаю такий холодний душ навіть корисним у випадку, якщо він каталізує спрямовані зверху продуктивні зміни в системі управління країною та суспільством. В іншому випадку зміни настануть все одно, але вже неконтрольовані», – йдеться у дописі.

Також зазначається, що після поразки у Балаклії суспільство очікує на «розбір польотів» з боку російського керівництва.

Своєю чергою Прилєпін повідомив окупаційну адміністрацію Бакалії було завчасу евакуйовано, а також погодився з необхідністю розібратися у причинах відступу росіян із Балаклії. Допис Прилєпіна поширив і відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов.

Нагадаємо, згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.

Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.